Inter Galatasaray in pressing | ma Frattesi aspetta la Juve | CMIT
Inter e Galatasaray sono in pressing per Davide Frattesi, che potrebbe lasciare i nerazzurri durante questa finestra di mercato estiva. Tuttavia, il centrocampista della Nazionale aspetta ancora la Juventus, mentre Chivu dovrà rinunciare a Frattesi per la trasferta di questa sera a Parma a causa di un affaticamento all’adduttore. La situazione rimane in evoluzione, con il futuro del giocatore che si definisce nei prossimi giorni.
Il centrocampista della Nazionale può lasciare i nerazzurri in questa finestra estiva del mercato Chivu deve rinunciare a Davide Frattesi per la trasferta di questa sera a Parma, con il centrocampista alle prese con un affaticamento all’adduttore della coscia. Davide Frattesi (Ansa) – Calciomercato.it A voler essere maliziosi si potrebbe pensare alle voci che vedono coinvolto il giocatore sul mercato, ma l’infortunio rimediato ieri nulla a che fare con l’interesse concreto del Galatasaray per l’ex Sassuolo. Frattesi ha accusato un altro guaio muscolare di una stagione finora che gli ha riservato poche soddisfazioni e un utilizzo col contagocce da parte di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
