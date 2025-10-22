Conferenza stampa Hubert post Union SG Inter | Peccato per il gol sbagliato all’inizio ma loro ad un livello troppo alto per noi

Inter News 24 Conferenza stampa Hubert post Union SG Inter: le parole del tecnico dei belgi dopo la sconfitta rimediata in Champions League. La conferenza stampa di David Hubert al termine di Union SG Inter: l’analisi del tecnico dei belgi dopo il KO in Champions League. SUL MATCH -« Queste sono gare di altissimo livello, mettono alla prova tutti i giocatori. E’ una lezione tosta, dura, ma questo divario è la realtà. Il piano gara del primo tempo è stato molto dispendioso, abbiamo messo qualità, ma dovevamo rimanere compatti poi. Bisogna anche essere più concreti sotto porta. C’è un percorso da fare, bisogna essere realisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

