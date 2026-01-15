Conferenza stampa Chivu post Inter Lecce | Volevamo chiudere certe voci abbiamo grandi ambizioni! Frattesi è l’esempio di una cosa

Dopo la vittoria contro il Lecce, Chivu ha tenuto una conferenza stampa per chiarire alcune voci e condividere le ambizioni della squadra. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l’importanza di chiudere discussioni aperte e ha evidenziato come Frattesi rappresenti un esempio di determinazione e crescita. Le sue parole riflettono l’intento di mantenere concentrazione e obiettivi chiari per il proseguimento della stagione.

POCA PAZIENZA CON I GIOVANI? – « Non capisco la domanda. Se ci sono critiche bisognerebbe dirlo a voi, è una domanda per i tuoi colleghi non per me. Io faccio l'allenatore da anni con i giovani, so cosa possono dare e le difficoltà che possono avere giocando nell'Inter. C'è pressione a San Siro, viene fuori da questo tipo di clima. Siamo abituati a convivere così, i giovani hanno bisogno di tempo anche se nell'Inter il tempo non esiste.

