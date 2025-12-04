Conferenza stampa Chivu post Inter Venezia | Diouf sa che il lavoro che sta facendo pagherà non abbiamo comunicato l’infortunio di Frattesi Attacco prolifico? Merito di…

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Inter Venezia, le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo agli ottavi di finale di Coppa Italia. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  al termine di I nter Venezia, ottavo di finale di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 5 a 1. ANALISI – « Siamo contenti per la prestazione, per l’atteggiamento e la serietà messa in campo da parte di tutti. Siamo contenti per i ragazzi che hanno fatto la prima partita, si impegnano e si mettono a disposizione del gruppo quando serve. Ce ne sono altri che hanno avuto modo di stare con noi, non oggi perché giocava anche l’Under 23. 🔗 Leggi su Internews24.com

