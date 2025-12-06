Conferenza stampa Chivu post Inter Como | Abbiamo avuto determinazione e voglia di rubare i palloni Si è speso tanto…
Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Inter Como, le parole del tecnico nerazzurro al termina della delicata partita odierna contro il Como di Fabregas. Al termine della netta vittoria contro il Como (4-0), Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico nerazzurro: FOTOGRAFIA DELLA PARTITA – «Il coraggio di questi ragazzi di andare a prenderli alti, di assumerci qualche rischio. Abbiamo avuto determinazione e voglia di rubare i palloni. Si è speso tanto nei primi 20?, ma abbiamo capito i momenti della partita e riconosciuto la bravura dell’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tanti piccoli gesti, da compiere insieme, per sentirsi #SoliMai La conferenza stampa di mister Davide Nicola uscremonese.it/nicola-solo-at… #Cremonese #SerieAEnilive #CremoneseLecce Vai su X
Radio1 Rai. . Oggi in Vaticano al "Concerto con i poveri", al quale presenzierà il #Papa, l'esibizione di #MichaelBuble. In conferenza stampa, il cantante canadese ha accennato l'Ave Maria di Schubert. "Chiesta dal Pontefice, come molte delle canzoni in sca - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: “Non cerco reputazione. Ora smettiamola con Luis Henrique e Diouf e iniziamo a…” - Qui le considerazioni dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908. Come scrive fcinter1908.it
Inter, Chivu: “Sfida con Fabregas? Non sono a caccia di reputazione. Dopo i primi 20’…” - Qui le considerazioni dell'allenatore nerazzurro in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908. Segnala msn.com
Allarme antincendio in sala stampa, Chivu: "Qualcuno sta fumando, non io". VIDEO - Inter è durata meno del previsto per colpa dell'allarme antincendio, che ha iniziato a suonare con insistenza. Lo riporta sport.sky.it
L'Inter piega il Como 4-0, tra poco Cristian Chivu in conferenza stampa - L'Inter si abbatte come un uragano sul Como, imponendosi nettamente per 4- Si legge su tuttomercatoweb.com
Chivu in conferenza: "Non cerco reputazione, a me interessa l'Inter. Il gol che mi ha reso più felice? Il terzo" - Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, si presenta in conferenza stampa a San Siro per parlare con i cronisti intervenuti l'esito della gara contro il Como. Secondo msn.com
Allenatori post gara 14^ giornata | GROSSO: “Le condizioni di Pinamonti. Cosa penso di Muharemovic e Volpato” - Allenatori post gara 14^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... Scrive fantamaster.it