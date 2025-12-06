Conferenza stampa Chivu post Inter Como | Abbiamo avuto determinazione e voglia di rubare i palloni Si è speso tanto…

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Inter Como, le parole del tecnico nerazzurro al termina della delicata partita odierna contro il Como di Fabregas. Al termine della netta vittoria contro il Como (4-0), Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Le parole del tecnico nerazzurro: FOTOGRAFIA DELLA PARTITA – «Il coraggio di questi ragazzi di andare a prenderli alti, di assumerci qualche rischio. Abbiamo avuto determinazione e voglia di rubare i palloni. Si è speso tanto nei primi 20?, ma abbiamo capito i momenti della partita e riconosciuto la bravura dell’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Inter Como: «Abbiamo avuto determinazione e voglia di rubare i palloni. Si è speso tanto…»

