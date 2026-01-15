Confcommercio Palermo e Lions si uniscono per sostenere la nuova infermeria della Missione

Confcommercio Palermo e i Lions daranno vita sabato, 17 gennaio, a una iniziativa di beneficenza a sostegno del progetto della nuova infermeria della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte che verrà realizzata all’interno della Cittadella del Povero di via Decollati. L’iniziativa chiuderà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Il Rotary club Palermo Montepellegrino rinnnova l'impegno a favore degli ospiti della Missione di Speranza e Carità

Leggi anche: Missione Speranza e Carità, la Regione salda i debiti accumulati con l'Amap

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Confcommercio e Lions insieme per la nuova infermeria della Missione "Speranza e carità" di Biagio Conte - Confcommercio Palermo e i Lions daranno vita sabato, 17 gennaio, a una iniziativa di beneficenza a sostegno del progetto della nuova infermeria della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte che v ... palermotoday.it

Confcommercio e Lions, evento per beneficenza missione Speranza e Carità - Confcommercio Palermo e i Lions daranno vita sabato, 17 gennaio, a una iniziativa di beneficenza a sostegno del progetto della nuova infermeria della missione "Speranza e Carità" di Biagio Conte che v ... ansa.it