Confcommercio e Lions insieme per la nuova infermeria della Missione Speranza e carità di Biagio Conte

Confcommercio Palermo e i Lions daranno vita sabato, 17 gennaio, a una iniziativa di beneficenza a sostegno del progetto della nuova infermeria della Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte che verrà realizzata all’interno della Cittadella del Povero di via Decollati. L’iniziativa chiuderà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
