Missione Speranza e Carità la Regione salda i debiti accumulati con l' Amap
La Missione Speranza e Carità potrà contare su un sostegno economico della Regione. La commissione Bilancio dell’Ars ha infatti dato il via libera all’emendamento proposto dal governo regionale che mette a disposizione 500 mila euro per saldare i debiti accumulati nei confronti dell’Amap per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
