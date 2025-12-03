Missione Speranza e Carità la Regione salda i debiti accumulati con l' Amap

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Missione Speranza e Carità potrà contare su un sostegno economico della Regione. La commissione Bilancio dell’Ars ha infatti dato il via libera all’emendamento proposto dal governo regionale che mette a disposizione 500 mila euro per saldare i debiti accumulati nei confronti dell’Amap per la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Missione Speranza e Carità, la Regione salda i debiti accumulati con l’Amap - La commissione Bilancio dell’Ars ha infatti dato il via libera all’emendamento proposto dal governo regionale che me ... Si legge su mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Missione Speranza Carit224 Regione