Doppio concerto del maestro Nicola Piovani al Teatro della Società
Si chiude con un doppio concerto del maestro Nicola Piovani la settimana inaugurale di eventi gratuiti che ha accompagnato la rinascita del Teatro della Società di Lecco, tornato a nuova vita dopo l’accurato restauro voluto dal Comune.L’appuntamento è per domenica 7 e lunedì 8 dicembre, alle ore. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Riaperte le prevendite per il doppio concerto di Natale di Riccardo Cocciante, 16 e 17 dicembre alla Cattedrale di Avezzano https://www.terremarsicane.it/riaperte-le-prevendite-per-il-doppio-concerto-di-natale-di-riccardo-cocciante-16-e-17-dicembre-alla-c - facebook.com Vai su Facebook
Doppio concerto del maestro Nicola Piovani al Teatro della Società - Si chiude con un doppio concerto del maestro Nicola Piovani la settimana inaugurale di eventi gratuiti che ha accompagnato la rinascita del Teatro della Società di Lecco, tornato a nuova vita dopo ... Scrive leccotoday.it
Firenze, doppio concerto col giovane talento del pianoforte Nicola Mazzei - Il 18 maggio alla Fondazione Franco Zeffirelli e lunedì 19 all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Come scrive lanazione.it
Concerto di Nicola Piovani nell'Odeon di Erode Attico - Un grande appuntamento, promosso dall'istituto italiano di cultura di Atene, che l'8 luglio con il Megaro Moussikis Athinon, in collaborazione con l'ambasciata d'Italia ad Atene, regala una serata di ... Lo riporta ansa.it