Scuole chiuse ad Ariano Irpino per neve e gelo | ordinanza del sindaco

Il Comune di Ariano Irpino ha annunciato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per giovedì 8 gennaio 2026, a causa delle previste condizioni di neve e gelo. La decisione, presa dal sindaco, mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in risposta alle avverse condizioni meteorologiche previste.

Il Comune di Ariano Irpino ha disposto la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la giornata di giovedì 8 gennaio 2026, a causa delle avverse condizioni meteorologiche annunciate dai bollettini ufficiali. La decisione è contenuta nell’Ordinanza sindacale n. 1 del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

