Don Francesco Cristofaro festeggia il compleanno | Vi benedico e vi ringrazio per il vostro affetto e per i vostri messaggi di auguri! Grazie di cuore

Giornata di festa per don Francesco Cristofaro, sacerdote, scrittore e volto noto della comunicazione religiosa italiana, che oggi celebra il suo compleanno. Migliaia di fedeli e amici gli hanno fatto giungere messaggi di auguri attraverso i social, dove è seguito da una vasta comunità affezionata alla sua parola e al suo esempio. Don Cristofaro, originario di Catanzaro, è conosciuto per il suo instancabile impegno pastorale e per la capacità di coniugare fede e comunicazione. Da anni conduce su Padre Pio Tv “Fatti per il cielo”, spazio tv dedicato alla preghiera, alla testimonianza e all’incontro umano, che ha raccolto un pubblico crescente per la loro autenticità e profondità spirituale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

