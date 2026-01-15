Buon compleanno Giorgia Meloni! La premier | Il vostro affetto è la mia forza

Oggi, 15 gennaio, Giorgia Meloni compie 49 anni. La Presidente del Consiglio celebra il suo compleanno a Tokyo, seconda tappa della sua visita in Asia. Un momento di riflessione personale, lontano da casa, che si inserisce nel suo ruolo istituzionale. Il suo impegno quotidiano rappresenta un punto di riferimento per il paese, e il suo affetto per i cittadini resta un elemento fondamentale del suo lavoro.

Buon compleanno, Giorgia Meloni! Oggi, 15 gennaio, la Presidente del Consiglio compie 49 anni. Un compleanno trascorso lontano da casa, a Tokyo, seconda tappa della sua missione in Asia. Ma è stata comunque raggiunta via social da tanti messaggi di auguri e affetto. E, sempre via social, è arrivato il suo post di ringraziamento. Anni di battaglie, auguri Giorgia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fratelli d'Italia (@fratelliditalia) Il primo post di auguri è stato condiviso sul profilo Instagram di Fratelli d'Italia. "Anni di battaglie, vittorie e amore per l’Italia, sempre al tuo fianco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

