Unieuro a Torino per provare ad allungare la striscia di vittorie Stiamo crescendo dobbiamo continuare su questa strada

Forlitoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nemmeno il tempo per festeggiare la seconda vittoria consecutiva in appena tre giorni, che l'Unieuro Forlì si appresta ad affrontare la seconda lunga trasferta della settimana. Destinazione, Torino, dove affronteranno la Reale Mutua allenata da coach Paolo Moretti, decima in classifica con otto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

