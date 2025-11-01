Unieuro a Torino per provare ad allungare la striscia di vittorie Stiamo crescendo dobbiamo continuare su questa strada
Nemmeno il tempo per festeggiare la seconda vittoria consecutiva in appena tre giorni, che l'Unieuro Forlì si appresta ad affrontare la seconda lunga trasferta della settimana. Destinazione, Torino, dove affronteranno la Reale Mutua allenata da coach Paolo Moretti, decima in classifica con otto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questa domenica si torna al Pala Gianni Asti per una nuova sfida. Una battaglia contro una squadra ricca di veterani, tra cui l'ex azzurro Pietro Aradori Un gradito ritorno al "Ruffini": l'ex gialloblù Simone Pepe Reale Mutua Torino vs Unieuro Forlì Ques - facebook.com Vai su Facebook