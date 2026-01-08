Genoa Thorsby all’intervallo | Stiamo facendo la nostra partita dobbiamo continuare

Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, ha commentato a 'DAZN' al termine del primo tempo di Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Thorsby ha sottolineato l’importanza di mantenere il ritmo e di continuare a giocare con determinazione, evidenziando che la squadra sta affrontando la partita con il giusto approccio per ottenere il miglior risultato possibile.

