Genoa Thorsby all’intervallo | Stiamo facendo la nostra partita dobbiamo continuare
Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, ha commentato a 'DAZN' al termine del primo tempo di Milan-Genoa, partita valida per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026. Thorsby ha sottolineato l’importanza di mantenere il ritmo e di continuare a giocare con determinazione, evidenziando che la squadra sta affrontando la partita con il giusto approccio per ottenere il miglior risultato possibile.
Morten Thorsby, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al 45' di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
