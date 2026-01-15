Commento al Vangelo di oggi 15 gennaio 2026 | Mc 1,40-45

Il brano di Marco 1,40-45 ci invita a riflettere sulla forza della fede e sulla misericordia di Dio. Attraverso il racconto del lebbroso, il Vangelo ci mostra come l’incontro con Gesù possa portare guarigione e rinnovamento. Meditiamo sulla sua parola oggi, lasciandoci guidare dalla speranza e dalla fiducia in un amore che non conosce limiti.

Meditiamo il Vangelo del 15 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Lo voglio, sii purificato!» Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,40-45 In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo.

