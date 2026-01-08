Commento al Vangelo di oggi 8 gennaio 2026 | Mc 6,34-44

Il passo del Vangelo di oggi (Marco 6,34-44) ci invita alla condivisione e alla cura del prossimo. Gesù si prende tempo per le folle, mostrando attenzione e compassione. Questa riflessione ci aiuta a riscoprire l’importanza di essere vicini agli altri, anche nelle piccole azioni quotidiane, e a vivere con semplicità e attenzione al bisogno altrui. Un’occasione per iniziare la giornata con uno sguardo di compassione e disponibilità.

Meditiamo il Vangelo dell'8 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti» Giovedì.

