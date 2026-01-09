Commento al Vangelo di oggi 9 gennaio 2026 | Mc 6,45-52

Commento al Vangelo di oggi, 9 gennaio 2026: Mc 6,45-52. Meditiamo insieme il passo di questa giornata, lasciando che le parole di Gesù ci invitino a una riflessione semplice e sincera sulla nostra fede e sulla fiducia nel suo operare nella vita di ogni giorno. Un momento di ascolto e di pace, per affrontare con serenità le sfide quotidiane, condividendo un atteggiamento di apertura e di quieta contemplazione.

Meditiamo il Vangelo del 9 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Venerdì dopo l'Epifania Dal Vangelo secondo Marco Mc 6,45-52 Dopo che i cinquemila uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva,.

30 secondi di Vangelo - 9 gennaio 2026

[COMMENTO AL VANGELO] di Mc 6,34-44 - Feria propria del 9 gennaio Avere fede significa credere che Gesù il figlio di Dio, eppure nella pagina del Vangelo di oggi viene raccontata una storia che molto spesso corris - facebook.com facebook

