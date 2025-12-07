Rifiuti 2,3 mld di tonnellate nel 2024 | riciclare non basta

Riciclare non basta, nel 2024 il mondo ha prodotto 2,3 miliardi di tonnellate di rifiuti solidi urbani, dei quali solo il 61% è stato gestito in impianti controllati; nel 2020 i costi di gestione hanno raggiunto 252 miliardi di dollari, che diventano 361 miliardi includendo gli impatti sanitari e ambientali. In Europa, negli ultimi vent’anni, i rifiuti generati dalle imprese sono rimasti quasi invariati: 605,4 milioni di tonnellate nel 2004 contro 602,3 milioni oggi. Questi numeri mostrano un sistema globale che non sta progredendo verso la riduzione dei rifiuti, nonostante gli obiettivi fissati dall’ Agenda 2030 e la crescente allerta scientifica sui limiti planetari, sottolinea il professor Riccardo Torelli della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali, centro di ricerca Res. 🔗 Leggi su Ildenaro.it