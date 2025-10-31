Rifiuti elettronici una miniera da non sottovalutare per l’economia circolare

In un contesto di cronica necessità per l’industria di materiali primi critici l’Italia ha la possibilità di trasformare il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) in un volano per l’economia circolare e il suo sviluppo. Il Paese sta manifestando vivacità su questo versante. Il recente rapporto del Centro Coordinamento Raee indica un aumento della raccolta di circa il 2,4% nel periodo gennaio-febbraio dal 2024 al 2025, con una crescita a quasi 270.700 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici. Una miniera chiamata Raee. Come nota Il Sole 24 Ore, trainano la crescita “IT, elettronica di consumo e Ped con il +5,8%”, che manifestano un “trend positivo con oltre 3. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Rifiuti elettronici, una miniera da non sottovalutare per l’economia circolare

