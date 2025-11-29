LIVE Italia-Iran 3-1 Mondiali calcio a 5 femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre cercano lo strappo decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1.52 Blocco irregolare di Ferrara che regala una punizione all’Iran da posizione pericolosa. Cartellino giallo per la numero 13 azzurra. -2.23 Grande giocata di Renathina che fa passare il pallone in mezzo a due avversarie e serve Bettioli, la quale scarica per Vanelli, chiusa in scivolata. -2.55 Intervento in ritardo di Karimi che commette fallo su Vanelli e riceve il cartellino giallo -3.16 Pressing alto dell’Italia che dall’uscita del time out stanno provando a mettere in difficoltà la manovra iraniana, pressando alto ed impedendo a Tavasolisis di uscire dai pali Time out Italia a 3? 59? dal termine -4. 🔗 Leggi su Oasport.it

