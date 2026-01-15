Colleferro armato di coltello tra la folla del mercato | bloccato dai Carabinieri

Durante il mercato settimanale di Colleferro dello scorso 13 gennaio, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati per garantire la sicurezza pubblica. In particolare, è stato fermato un individuo che portava un coltello tra la folla, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine durante eventi di grande affluenza. Questa operazione rientra in un più ampio impegno per rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici della città.

Giro di vite sulla sicurezza a Colleferro. In occasione del mercato settimanale di martedì scorso, 13 gennaio, che richiama in città centinaia di visitatori dai comuni limitrofi, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno messo in campo un dispositivo straordinario di controllo del territorio. L'operazione, disposta dal Comando Provinciale di Roma per prevenire furti e reati predatori in un momento di grande afflusso, si è conclusa con due denunce, segnalazioni per droga e diverse patenti ritirate. L'episodio più allarmante si è verificato proprio nel cuore dell'area mercato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

