Molesta due donne in centro armato di coltello e bastone | bloccato dai poliziotti

Era seduta a una fermata dell'autobus in attesa dell'arrivo del mezzo, quando è stato avvicinata da un uomo che l'ha afferrata con l'intento di molestarla. E' riuscita però a divincolarsi e a mettersi in salvo e poi ha allertato immediatamente il 112. Agli agenti della squadra volante, ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it