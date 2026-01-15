Code di oltre tre ore a Malpensa e bagagli introvabili la denuncia | Mamma mia non venite a Milano

Lunghe code di oltre tre ore all'aeroporto di Malpensa, con bagagli spesso smarriti o irraggiungibili, stanno creando disagi ai viaggiatori. Le segnalazioni denunciano tempi di attesa estenuanti e difficoltà nel recuperare i bagagli, compromettendo l’esperienza di chi arriva o parte da Milano. Questi problemi evidenziano l’importanza di migliorare i servizi aeroportuali per garantire maggiore efficienza e sicurezza ai passeggeri.

File interminabili per il controllo alla dogana e bagagli che, dopo ore, sono ormai introvabili tra i nastri. È il contenuto della video denuncia fatta dall'italo-cinese Liu Marino. Liu, con circa 9mila follower su Instagram, ha raccontato l'odissea del suo arrivo a Malpensa, il 12 gennaio scorso, di rientro a Milano dove vive da quasi 20 anni. "Il mio volo è arrivato alle 7.22 – racconta – alle 7.40 ero già a fare la fila per passare il controllo dogana (che consiste nel controllo passaporti per i cittadini extra-Schengen), è stata la fila più lunga della mia vita". Secondo il testimone c'erano solo tre sportelli aperti per quasi 2000 persone.

