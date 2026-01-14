Tre ore di coda per i documenti un' ora per i pullman L' odissea di chi arriva a Malpensa | Non venite a Milano
A Malpensa, i viaggiatori affrontano lunghe attese: tre ore per i documenti e un’ora per i pullman. Liu Marino, cittadino cinese residente a Milano da 18 anni, ha condiviso su Instagram la sua esperienza, invitando a evitare la città a causa delle difficoltà attuali. La situazione evidenzia le sfide logistiche e i disagi causati dai recenti eventi, sottolineando l’importanza di pianificare con attenzione gli spostamenti.
“Non venite a Milano”. A dirlo, su Instagram, Liu Marino, cittadino cinese a Milano da 18 anni, raccontando la sua “epopea” da quando, verso le 7.30, è atterrato a Malpensa, trovandosi subito con una lunghissima coda al controllo passaporti extra Schengen: tre ore, a suo dire. Naturalmente senza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
