Tre ore di coda per i documenti un' ora per i pullman L' odissea di chi arriva a Malpensa | Non venite a Milano

Da milanotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Malpensa, i viaggiatori affrontano lunghe attese: tre ore per i documenti e un’ora per i pullman. Liu Marino, cittadino cinese residente a Milano da 18 anni, ha condiviso su Instagram la sua esperienza, invitando a evitare la città a causa delle difficoltà attuali. La situazione evidenzia le sfide logistiche e i disagi causati dai recenti eventi, sottolineando l’importanza di pianificare con attenzione gli spostamenti.

“Non venite a Milano”. A dirlo, su Instagram, Liu Marino, cittadino cinese a Milano da 18 anni, raccontando la sua “epopea” da quando, verso le 7.30, è atterrato a Malpensa, trovandosi subito con una lunghissima coda al controllo passaporti extra Schengen: tre ore, a suo dire. Naturalmente senza. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Due ore in coda al freddo per un sacchetto di cibo da Pane quotidiano: a Milano il Natale di chi non arriva a fine mese

Leggi anche: Incidente in tangenziale a Milano: coda di almeno tre chilometri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.