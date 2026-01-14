Un turista cinese all'aeroporto di Malpensa | Cinque ore di fila non venite a Milano Figuriamoci alle Olimpiadi
Un turista cinese ha condiviso la sua esperienza all’aeroporto di Malpensa, lamentando lunghe attese e criticando la città di Milano come destinazione. Marino, utente TikTok di origine cinese, ha pubblicato un video in cui descrive cinque ore di fila e mette in dubbio l’attrattività della capitale lombarda, soprattutto in vista di eventi come le Olimpiadi. Questo racconto offre uno spunto di riflessione sulla gestione dei servizi aeroportuali e sull’immagine turistica di Milano.
Marino, utente TikTok di origine cinese, ha pubblicato un video dove racconta la sua esperienza all'aeroporto di Malpensa. "Queste sono le prime cinque ore di un turista che arriva a Milano, figuratevi durante le Olimpiadi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
