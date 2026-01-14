Un turista cinese all'aeroporto di Malpensa | Cinque ore di fila non venite a Milano Figuriamoci alle Olimpiadi

Un turista cinese ha condiviso la sua esperienza all’aeroporto di Malpensa, lamentando lunghe attese e criticando la città di Milano come destinazione. Marino, utente TikTok di origine cinese, ha pubblicato un video in cui descrive cinque ore di fila e mette in dubbio l’attrattività della capitale lombarda, soprattutto in vista di eventi come le Olimpiadi. Questo racconto offre uno spunto di riflessione sulla gestione dei servizi aeroportuali e sull’immagine turistica di Milano.

Tre ore di coda per i documenti, un'ora per i pullman. L'odissea di chi arriva a Malpensa: "Non venite a Milano" - La denuncia su Instagram di Liu Marino, tornato dalla Cina a Milano e imbattutosi subito in 3 ore di coda per il controllo dei documenti: "Spero che i turisti si trovino bene" ... milanotoday.it

«Non venite a Milano! Figuriamoci per le Olimpiadi...»: il video denuncia di un italo-cinese in coda per ore a Malpensa - Liu Marino racconta sui social la sua odissea all'aeroporto milanese: la fila di tre ore per i passaporti, la ricerca dei bagagli, il controllo della valigia e, infine, l'attesa di un autobus per arri ... milano.corriere.it

Cina: Shaanxi, revival di dolci ispirati a cultura di dinastia Tang XI’AN (CINA) – Li Huan (a sinistra), un membro dello staff (al centro) e una turista chiacchierano durante un laboratorio pratico di Tangguozi a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello facebook

Cina: a Fuzhou la cultura diventa motore di sviluppo turistico FUZHOU (CINA) – Gli artisti interagiscono con i cittadini durante una rappresentazione operistica al Parco Xihu di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 10 gennaio 2026. Negli u x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.