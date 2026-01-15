coca cola introduce il ruolo del chief digital officer

Coca-Cola ha annunciato l’introduzione del ruolo di Chief Digital Officer, rafforzando la propria strategia digitale. Contestualmente, dal 31 marzo, Henrique Braun assumerà la carica di CEO, segnando un nuovo capitolo nella gestione aziendale. Questa evoluzione mira a sostenere l’innovazione e migliorare l’efficienza operativa, in linea con le tendenze del mercato globale.

Novità nella struttura dirigenziale di Coca-Cola Company, che dal 31 marzo sarà guidata dal nuovo Ceo Henrique Braun. L’azienda ha introdotto il ruolo di Chief Digital Officer, assegnato alla manager Sedef Salingan Sahin. Attualmente presidente dell’unità operativa Eurasia e Medio Oriente, guiderà la nuova fase della trasformazione digitale dell’azienda, al fine di integrare l’intera rete digitale e di connettere le attività a livello globale. Riferirà direttamente all’amministratore delegato. Entrata in azienda nel 2003, ha scalato le gerarchie ricoprendo diversi incarichi chiave tra cui presidente delle categorie nutrizione, succhi, latticini e prodotti vegetali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

