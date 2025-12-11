alberto zangrillo nominato chief clinical officer del san raffaele

Il Gruppo San Donato ha annunciato la nomina del professor Alberto Zangrillo a Chief Clinical Officer dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Questa scelta rafforza la leadership clinica della struttura, puntando a migliorare l’offerta sanitaria attraverso l’esperienza e la visione strategica del nuovo dirigente.

Il Gruppo San Donato, ente gestore dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha nominato il professor Alberto Zangrillo nel nuovo ruolo di Chief Clinical Officer della struttura. Si tratta di una posizione creata appositamente per far fronte all’emergenza infermieri che nei giorni scorsi ha mandato in tilt il terzo piano del padiglione Iceberg. La decisione segue il cambio al vertice, con Marco Centenari subentrato a Francesco Galli per la carica di amministratore delegato e amministratore unico. «Nel suo ruolo, Zangrillo supporterà i vertici e l’organizzazione aziendale per ottimizzare il coordinamento clinico e strategico delle aree cliniche», ha scritto Centenari in una nota ai dipendenti dell’ospedale, riportata dal Corriere. 🔗 Leggi su Lettera43.it