Nominata la nuova chief financial officer del Sole 24 Ore
Roberta Bazzo è la nuova chief financial officer (cfo) del Gruppo Sole 24 Ore. Laureata in Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, ha ricoperto, negli anni, diversi ruoli in ambito finance sia per McKinsey sia per KraftHeinz. Dal 2017 al 2022 è stata cfo di Birra Peroni, dove si è occupata di management accounting, commercial finance e financial reporting. Successivamente ha ottenuto lo stesso incarico in GroupM Italy, media investment company del Gruppo Wpp. Succede a Elisabetta Floccari che ha concluso la sua esperienza lavorativa nel Gruppo il 30 giugno 2025 per intraprendere nuove opportunità professionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
NUOVA FIGURA PER IL BARONISSI CALCIO AMALIA SALVATI NOMINATA SAFEGUARDING OFFICER DEL CLUB Il Baronissi Calcio è lieto di annunciare la nomina di Amalia Salvati come nuova Safeguarding Officer della società. Figura di grande es - facebook.com Vai su Facebook
Nominata la nuova chief financial officer del Sole 24 Ore - Laureata in Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, ha ricoperto, negli anni, diversi ruoli in ambito finance sia p ... Lo riporta msn.com
Zalando nomina Anna Dimitrova come Cfo - Entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Zalando e assumerà la responsabilità dei team Finance e Corporate Governance a partire dal 1° gennaio 2026. Segnala it.fashionnetwork.com
Zalando, Anna Dimitrova è la nuova Cfo - Zalando ha annunciato la nomina di Anna Dimitrova come direttrice finanziaria. Scrive msn.com