Nominata la nuova chief financial officer del Sole 24 Ore

Lettera43.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Bazzo è la nuova chief financial officer (cfo) del Gruppo Sole 24 Ore. Laureata in Ingegneria nucleare al Politecnico di Milano, ha ricoperto, negli anni, diversi ruoli in ambito finance sia per McKinsey sia per KraftHeinz. Dal 2017 al 2022 è stata cfo di Birra Peroni, dove si è occupata di management accounting, commercial finance e financial reporting. Successivamente ha ottenuto lo stesso incarico in GroupM Italy, media investment company del Gruppo Wpp. Succede a Elisabetta Floccari che ha concluso la sua esperienza lavorativa nel Gruppo il 30 giugno 2025 per intraprendere nuove opportunità professionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

