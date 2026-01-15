Citofonare Rai2 torna a marzo con alcune novità, tra cui il raddoppio delle puntate nel weekend e l’aggiunta di una nuova co-conduttrice. La trasmissione, che si inserisce nel palinsesto del mezzogiorno della seconda rete Rai, si prepara a offrire un’offerta rinnovata per i telespettatori. Questi cambiamenti segnano un aggiornamento importante nel formato, mantenendo l’obiettivo di informare e intrattenere il pubblico in modo semplice e diretto.

Citofonare Rai2 si prepara a tornare nel palinsesto del mezzogiorno della seconda rete Rai con una serie di cambiamenti destinati a far parlare. Il talk show della domenica, diventato in pochi anni un appuntamento riconoscibile per il pubblico di Rai2, è pronto a ripartire nel mese di marzo con una formula rinnovata ma fedele alla propria identità. Il programma era nato nel 2021 con l’obiettivo di rilanciare una fascia oraria storicamente complessa, quella del tardo mattino e dell’ora di pranzo domenicale. Una scommessa che, stagione dopo stagione, ha trovato il suo pubblico grazie a un mix di leggerezza, attualità e racconto dell’Italia contemporanea. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Citofonare Rai2 torna a marzo con una grande novità: raddoppio nel weekend e nuova co-conduttrice

Leggi anche: CITOFONARE RAI2 RADDOPPIA E ACCOGLIE UNA AMATA VIP AL FIANCO DI PAOLA PEREGO

Leggi anche: “Caduta Libera” torna ogni giorno con una grande novità: Max Giusti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

CITOFONARE RAI2 RADDOPPIA E ACCOGLIE UNA AMATA VIP AL FIANCO DI PAOLA PEREGO.

Paola Perego: «Presto torno in onda, Simona Ventura ha scelto un'altra strada». Quando e cosa farà - Nel corso della chiacchiera ha anche annunciato il ritorno di Citofonare Rai2: «Citofonare Rai2 è il mio gioiellino. ilmessaggero.it

Valeria Marini ha ricondiviso nelle sue storie un video di una passata ospitata a Citofonare Rai2, accompagnandolo con una didascalia che ha subito fatto discutere facebook