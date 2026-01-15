CITOFONARE RAI2 RADDOPPIA E ACCOGLIE UNA AMATA VIP AL FIANCO DI PAOLA PEREGO
Citofonare Rai2 si appresta a tornare in onda, arricchendo il suo cast con una figura nota e apprezzata, affiancando Paola Perego. La trasmissione, in programmazione nel daytime della rete, introduce alcune novità che verranno svelate in anteprima su BubinoBlog, offrendo ai telespettatori un nuovo modo di vivere il consueto appuntamento del mezzogiorno.
Citofonare Rai2 si prepara a tornare nel mezzogiorno della seconda rete della Tv di Stato con alcune importanti novità che vi sveliamo in anteprima su BubinoBlog. Il talk show, nato nel 2021 per riaccendere la fascia del tardo mattino e del pranzo della domenica di Rai2, riprenderà la programmazione nel mese di marzo. La quinta stagione vedrà un raddoppio di Citofonare Rai2: alla domenica si aggiungerà il sabato. La formula rimane invariata tra leggerezza e racconto dell'Italia. Al fianco di Paola Perego i telespettatori non ritroveranno Simona Ventura, sotto contratto con Mediaset, ma una gradita new entry, anzi possiamo dire una reunion.
