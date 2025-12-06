Caduta Libera torna ogni giorno con una grande novità | Max Giusti

Domani, domenica 7 dicembre 2025 “ Caduta Libera ” torna su Canale 5, ogni giorno alle 18.45, con una grande novità: Max Giusti è alla guida della nuova edizione del programma, uno dei titoli più amati dai telespettatori, tra i tanti condotti con successo da Gerry Scotti. Al suo fianco, altra novità, Isobel Kinnear, ballerina finalista del talent “Amici” nel 2023. . Max Giusti raccoglie il testimone da Paolo Bonolis che, con “Avanti un altro!” e la sua capacità unica di coinvolgere il pubblico, ha presidiato con altrettanto successo la fascia preserale di Canale 5. “Caduta Libera”, – co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy – giunto alla 14ª edizione, si presenta rinnovato nella scenografia, nella grafica e nei giochi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Caduta Libera” torna ogni giorno con una grande novità: Max Giusti

