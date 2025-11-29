TV Talk | Davide Maggio Paola Barale e Paola Iezzi tra gli ospiti
Mia Ceran torna oggi, sabato 29 novembre, con una nuova puntata di TV Talk, il programma dedicato all’analisi del piccolo schermo, in onda alle 15:00 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 29 novembre 2025. In apertura, l’attualità con il caso della famiglia che vive nel bosco e con un focus sull’ uomo che a Mantova si è travestito da sua madre per ritirare la pensione. In questo spazio sono attesi Barbara Alberti, Luca Bizzarri e Stefano Zurlo. A seguire, come di consueto, la rubrica dei ReTVeet, con i momenti televisivi clou della settimana commentati da Paola Barale, che interverrà anche per un’analisi sul ruolo delle vallette in TV. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
