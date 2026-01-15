Cisternino iniziati i lavori per la messa in sicurezza della copertura dell' edificio

Sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza della copertura del Cisternino di Pian di Rota, con un investimento di 50mila euro. L’intervento mira a preservare l’edificio e garantire la sua stabilità nel tempo, intervenendo sulle criticità esistenti. Questi lavori rappresentano un passo importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio locale, assicurando un intervento mirato e duraturo.

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della copertura del Cisternino di Pian di Rota per una spesa complessiva di 50mila euro. L’intervento, partito lo scorso dicembre, prevede la sostituzione di una trave in legno, fortemente deteriorata, della copertura dell’edificio. Per garantire la sicurezza della struttura sarà puntellata la trave e verrà realizzato un ponte di servizio a platea per mettere in stabilità l’area e consentire i lavori senza alterare la cupola di copertura della vasca sottostante il piano. Qualora dallo smontaggio emergessero ulteriori elementi ammalorati, in particolare i travicelli posti in corrispondenza della trave, è prevista la loro sostituzione con materiale e colorazione identici agli originali, per garantire la massima coerenza con la struttura storica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

