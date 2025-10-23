Monte Pellegrino aggiudicati i lavori per la messa in sicurezza della Panoramica

Aggiudicati i lavori di consolidamento delle pareti rocciose sulla via Monte Ercta di Monte Pellegrino, a Palermo. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, in particolare gli uffici diretti da Sergio Tumminello, hanno definito le procedure di affidamento. A eseguire le opere di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Esercitazione tecnico sanitaria negli scorsi giorni per i Tecnici della Stazione Palermo del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS). L’attività addestrativa si è svolta in aree impervie del Monte Pellegrino (Pale - facebook.com Vai su Facebook

Monte Pellegrino, al via la messa in sicurezza delle pareti rocciose di via Pietro Bonanno https://ift.tt/0i98nox - X Vai su X

Palermo, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza della ‘Panoramica’ di Monte Pellegrino - Schifani: «Traguardo di grande importanza per la città» PALERMO, 23 ottobre – La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presid ... monrealenews.it scrive

Consegnati lavori consolidamento monte Pellegrino a Palermo - «L'avvio dei lavori per il consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino è un traguardo che Palermo ricorderà a lungo e del quale siamo orgogliosi. Lo riporta ansa.it

Crollo a Monte Pellegrino, da giugno il via ai lavori sul lato Nord - Chi era in casa, ieri 19 maggio, in alcune ville ai piedi di Monte Pellegrino, a Palermo, è subito corso a vedere che cosa stesse succedendo di fronte a un forte boato. Come scrive rainews.it