Cinema in Abruzzo - Storia e luoghi al museo Barbella con Teate Nostra

Il 20 gennaio alle ore 18, presso il Museo Barbella, si terrà la presentazione del libro “Cinema in Abruzzo - Storia e luoghi”, edito da Carsa Edizioni. L’evento inaugura la rassegna “TeateCinema - I film girati in Abruzzo”, dedicata alla scoperta del patrimonio cinematografico della regione. L’iniziativa, curata da Fabio Andreazza e altri autori, offre un approfondimento sulla storia e i luoghi che hanno ispirato e ospitato il cinema abruzzese.

Riparte la rassegna cinematografica "TeateCinema- I film girati in Abruzzo". Martedì 20 gennaio, alle ore 18, nel museo d'Arte Costantino Barbella ci sarà la presentazione del libro "Cinema in Abruzzo-Storia e luoghi" edito da Carsa Edizioni (2025) autori Fabio Andreazza (Univ "G. D'Annunzio"), Gabriele D'Autilia (Univ. di Teramo), Mirko Lino (Univ. di L'Aquila), Federico Pagello (Univ. "G.D'Annunzio") e Gianluigi Rossini (Univ. Mercatorum). Quando pensiamo ai luoghi del cinema italiano ci vengono subito in mente la Roma Felliniana, la Sicilia del Gattopardo, la Napoli di Gomorra, il nebbioso paesaggio padano di Antonioni.

