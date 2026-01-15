Alieni tra noi | animali da luoghi lontani domenica 18 gennaio l' evento per bambini al Museo di Storia Naturale
Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospita domenica 18 gennaio alle 16 un evento dedicato ai più piccoli, intitolato
Domenica 18 gennaio alle 16, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, nuovo appuntamento del ciclo "Giocando s'impara", dedicato agli "Alieni tra noi: animali da luoghi lontani". I partecipanti potranno scoprire quali sono le specie "aliene" che minacciano i nostri ambienti, capire cosa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
