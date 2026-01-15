Ciclabili tra gioia e malumori

Le piste ciclabili rappresentano un tema di interesse pubblico, con opinioni spesso contrastanti. In questa riflessione, condivido la lettera del signor Bottura, che esprime preoccupazioni legate alla sicurezza e all’uso delle ciclabili. Abitando in provincia, ho constatato come alcune criticità possano trasformare queste infrastrutture in potenziali rischi per i residenti. È importante valutare attentamente le modalità di realizzazione e gestione delle piste ciclabili per garantirne un utilizzo sicuro e sostenibile.

Vorrei condividere la lettera del signor Bottura, approvando ciò che scrive. Abito in provincia e la mia uscita di casa sulla ciclabile è diventata un pericolo per i residenti. Mi spiego. Devi girare nel tuo passo, ma devi dare precedenza a tutti: alle auto, ai ciclisti e a quelli con i monopattini che viaggiano a velocità folli. Quando poi esci da casa ancora peggio. Signori utenti un poco di civiltà ed educazione sarebbe gradita. Corinna Montanari Risponde Beppe Boni Ah le ciclabili, felicità e tormento. Sono necessarie ma non accontentano tutti. Sono motivo di dibattito, di opinioni controverse, di accese discussioni, fanno da bandiera agli ecologisti radicali che vorrebbero la mobilità basata solo sulla legge del pedale senza automobili e scooter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

