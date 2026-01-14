Ciclabili tra gioia e malumori

Le ciclabili rappresentano un elemento importante della mobilità sostenibile, ma spesso diventano causa di disagio e insicurezza. In provincia, alcuni residenti si trovano a dover affrontare situazioni complesse, tra il rispetto delle regole e la convivenza con veicoli di diversa natura. È fondamentale promuovere una corretta educazione stradale e una pianificazione adeguata per garantire sicurezza e rispetto per tutti gli utenti della strada.

Abito in provincia e la mia uscita di casa sulla ciclabile è diventata un pericolo per i residenti. Devi girare nel tuo passo, ma devi dare precedenza a tutti: alle auto, ai ciclisti e a quelli con i monopattini che viaggiano a velocità folli. Quando poi esci da casa ancora peggio. Signori utenti, un poco di civiltà ed educazione verso chi accede al proprio ingresso. La ciclabile non è una pista e dare la precedenza ogni tanto sarebbe gradito. Corinna Montanari Risponde Beppe Boni Ah le ciclabili, felicità e tormento. Sono necessarie ma non accontentano tutti. Sono motivo di dibattito, di opinioni controverse, di accese discussioni, fanno da bandiera agli ecologisti radicali che vorrebbero la mobilità basata solo sulla legge del pedale senza automobili e scooter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

