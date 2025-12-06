I tormenti regionali del Pd Tra la giunta e il partito malumori e rivendicazioni

Al segretario regionale Emiliano Fossi è già stato ribadito nell’incontro della settimana scorsa, oltre che più volte a mezzo stampa: il Pd senese ha tutt’altro che smaltito la delusione post elettorale, con la mancata conferma di Simone Bezzini in giunta, per quanto il ruolo di capogruppo sia politicamente rilevante. E oggi il segretario provinciale Andrea Valenti lo ripeterà alla direzione regionale, nella quale lo stesso Fossi annuncerà l’apertura (da vedere in che modi e tempi) di una ’Fase 2’ del suo mandato. Da governare qualche malumore, non solo senese. Anche se qui nel partito il dibattito non è mancato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I tormenti regionali del Pd. Tra la giunta e il partito, malumori e rivendicazioni

Leggi anche questi approfondimenti

Consiglio regionale del Piemonte. Andrea Laszlo De Simone · Ricordo tattile. Nelle domeniche 7-14-21 dicembre la mostra "Tormenti, visioni, evasioni" è aperta gratuitamente a Palazzo Lascaris dalle 14 alle 18. - facebook.com Vai su Facebook

I tormenti regionali del Pd. Tra la giunta e il partito, malumori e rivendicazioni - Oggi la direzione a Firenze, Valenti: "Continuiamo a contestare il mancato coinvolgimento territoriale. Segnala msn.com

Regionali Campania, Giunta, è partito il risiko: Casillo (Pd) possibile vice - Una cosa è certa e l’ha chiarita il neo governatore già in campagna elettorale: la delega di sanità, trasporti e cultura non saranno nelle sue mani come era stato per ... Come scrive ilmattino.it

Giani e i tormenti della nuova giunta. Galletti in bilico, avanza Romanelli. Vertice col Pd: c’è un nome esterno - Ma mica è così certo che sia Irene Galletti a entrare nella giunta bis ... Come scrive lanazione.it

Dopo le Elezioni Regionali nel Pd a Napoli si litiga: scontro su segretario e congresso provinciale - Dopo le elezioni regionali in Campania (andate bene) nel Partito Democratico di Napoli si riaccendono le lotte interne per il congresso metropolitano ... fanpage.it scrive

Nuova Giunta regionale, il vero protagonista si chiama Eugenio Giani - Frutto di una mediazione durata un mese e mezzo, la nuova Giunta regionale è da oggi al lavoro per il governo della Toscana fino al 2030. Riporta controradio.it

I riflessi del voto regionale, Bitetti: «Giunta, avanti così». Caso Pd, strascichi e veleni - L’intenzione è quella «di portare avanti l'attuale Giunta per l'intero mandato dei cinque anni», purché «tutti continuino a condividere il ... Come scrive quotidianodipuglia.it