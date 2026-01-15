Dopo Crans Montana chiuso un locale a Milano | l' unica via di fuga una scala a chiocciola
Dopo la chiusura di un locale a Crans Montana, anche a Milano è stata disposta la chiusura di un locale per irregolarità. La via di fuga principale era compromessa, lasciando solo una scala a chiocciola come unica via di uscita in caso di emergenza. Le numerose segnalazioni nel tempo non sono state sufficienti a garantire la sicurezza, evidenziando criticità che richiedono interventi immediati per tutelare i clienti e il personale.
Irregolarità importanti, vie di fuga in caso di emergenza compromesse, solo una scala a chioccola. E troppi ‘richiami’ negli anni che non sono serviti a niente. I locali di Milano iniziano a pagare lo scotto di quanto accaduto a Crans Montana e che ha riguardato da vicino anche la nostra città e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 47 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono
