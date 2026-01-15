Dopo Crans Montana chiuso un locale a Milano | l' unica via di fuga una scala a chiocciola

Dopo la chiusura di un locale a Crans Montana, anche a Milano è stata disposta la chiusura di un locale per irregolarità. La via di fuga principale era compromessa, lasciando solo una scala a chiocciola come unica via di uscita in caso di emergenza. Le numerose segnalazioni nel tempo non sono state sufficienti a garantire la sicurezza, evidenziando criticità che richiedono interventi immediati per tutelare i clienti e il personale.

Discoteca abusiva in un seminterrato, locale chiuso a Milano - Montana a Milano i controlli della Polizia locale hanno portato alla chiusura del primo esercizio ritenuto irregolare, un discobar. ansa.it

Dopo i fatti di Crans-Montana, anche Limone vieta i fuochi nei locali al chiuso - Il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha emanato un’ordinanza, in vigore dall’11 gennaio, in cui dispone, con effetto immediato, il divieto di utilizzo di fiamme libere e di art ... cuneocronaca.it

Crans Montana, la scoperta dopo le ultime ispezioni: è choc. Cosa c'era là dentro facebook

Crans-Montana, timori sulla sicurezza a Bologna dopo la strage di Capodanno. Il Comune convoca locali e circoli x.com

