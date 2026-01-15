Una scala a chiocciola unica via di fuga dalla discoteca sotterranea | sequestrato il bar Coa di via Lecco a Milano
La Procura di Milano ha disposto il sequestro del bar Coa di via Lecco, a causa di una discoteca abusiva situata nel seminterrato. È stata individuata una scala a chiocciola come unica via di fuga, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza in caso di emergenza. L’intervento mira a garantire il rispetto delle norme e la tutela dei clienti e dei lavoratori coinvolti.
La Procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo del bar Coa di via Lecco. Stando a quanto emerso, nel seminterrato c'era una discoteca abusiva dove una scala a chiocciola era l'unica via d'accesso e di fuga in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
