Una scala a chiocciola unica via di fuga dalla discoteca sotterranea | sequestrato il bar Coa di via Lecco a Milano

La Procura di Milano ha disposto il sequestro del bar Coa di via Lecco, a causa di una discoteca abusiva situata nel seminterrato. È stata individuata una scala a chiocciola come unica via di fuga, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza in caso di emergenza. L’intervento mira a garantire il rispetto delle norme e la tutela dei clienti e dei lavoratori coinvolti.

La Procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo del bar Coa di via Lecco. Stando a quanto emerso, nel seminterrato c'era una discoteca abusiva dove una scala a chiocciola era l'unica via d'accesso e di fuga in caso di emergenza.

