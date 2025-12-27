Zelensky in Canada incontra Carney

20.40 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Halifax, in Canada, dove incontrerà il premier Mark Carney, in una tappa intermedia prima dell'arrivo in Florida per il faccia a faccia di domani con il presidente americano Donald Trump a Mar-a-Lago. Attesa una conversazione telefonica congiunta con i leader europei. "Qualsiasi accordo di pace in Ucraina richiede una Russia disposta a cooperare" ha detto Carney, ricevendo Zelensky e condannando la "barbarie"degli attacchi russi contro la capitale ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

