Canadian prime minister visits China after nearly a decade of tense relations

Il primo ministro canadese, Mark Carney, si recherà in Cina dopo quasi un decennio, in un viaggio volto a rafforzare i rapporti tra i due paesi. La visita si concentrerà su questioni di commercio e sicurezza internazionale, segnando un passo importante nel dialogo bilaterale. Dopo anni di tensioni, questa missione rappresenta un'occasione per promuovere un dialogo più costruttivo e aperto tra Canada e Cina.

By Maria ChengOTTAWA, Jan 13 (Reuters) - Canada's Prime Minister Mark Carney departs for China on Tuesday, where he will discuss trade and international security at a ti.

