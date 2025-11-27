Montevarchi Il sindaco Chiassai denuncia commenti sessisti in uno dei suoi post

Arezzo, 27 novembre 2025 – "Tacere sarebbe un’offesa al significato profondo della giornata”. Così il sindaco di Montevarchi, Silvia Martini, interviene sui commenti pubblicati sotto il suo messaggio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, lo scorso 25 novembre. Il primo commento, segnala Martini, la accusava di “mancanza di concretezza”, sostenendo che il sindaco dovrebbe occuparsi di problemi locali come le buche e non di “argomenti generali” come la violenza di genere. Un’accusa che, secondo Chiassai, sminuisce la gravità dei femminicidi e delle violenze quotidiane subite dalle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Il sindaco Chiassai denuncia commenti “sessisti” in uno dei suoi post

Approfondisci con queste news

Il sindaco di Montevarchi alla 17a edizione di “Italia Direzione Nord”, la rassegna di convegni istituzionali organizzata dalla Fondazione Stelline - facebook.com Vai su Facebook

Montevarchi. Il sindaco Chiassai denuncia commenti “sessisti” in uno dei suoi post - Così il sindaco di Montevarchi, Silvia Martini, interviene sui commenti pubblicati sotto il suo messaggio ... lanazione.it scrive

Montevarchi, il vicesindaco Bucciarelli replica alle opposizioni: “Sui servizi cimiteriali dal 2016 abbiamo ridotto le tariffe” - È il vicesindaco di Montevarchi, Cristina Bucciarelli, a replicare alle polemiche delle opposizioni in merito al rincaro del costo delle lampade votive nei cimiteri. Secondo valdarnopost.it

Il Sindaco Silvia Chiassai Martini relatrice di “Italia Direzione Nord” a Milano: la Fondazione Cer Italia è modello di leadership per il futuro - Il Sindaco di Montevarchi e Presidente della Fondazione CER Italia Silvia Chiassai Martini è intervenuta come relatrice alla XVII edizione di “Italia Direzione Nord”, la prestigiosa rassegna di conveg ... Da msn.com