Chiara Ferragni | Ora posso rinascere Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata

Chiara Ferragni, dopo il proscioglimento nel caso Pandoro-gate, affronta un nuovo capitolo della sua vita con rinnovata serenità. In un’intervista al Corriere della Sera, la influencer commenta anche la recente separazione da Fedez, sottolineando come questa esperienza le abbia permesso di rinascere e guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Un momento di riflessione e di nuovo inizio, caratterizzato da sincerità e sobrietà.

Dal proscioglimento per il Pandoro-gate alla separazione da Fedez: Chiara Ferragni parla al Corriere della Sera dopo la sentenza della terza sezione penale di Milano che ha chiuso la vicenda relativa alle campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi. “Appena ho sentito ‘articolo 531’ ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. Sembrava un scena da film” afferma l’influencer che, subito dopo la sentenza, ha dichiarato che è stata la fine di un incubo: “Sono stati due anni in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male, ma ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa”. 🔗 Leggi su Tpi.it

