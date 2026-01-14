La sentenza per Chiara Ferragni | assolta dall’accusa di truffa aggravata perché è caduta l’aggravante della minorata difesa

Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata, riconoscendo la caduta dell’aggravante della minorata difesa. La sentenza, emessa dalla III sezione penale, conclude un procedimento legale che aveva attirato attenzione mediatica. La decisione si basa sulla valutazione delle evidenze presentate in aula, confermando l’assenza di responsabilità penale per l’imprenditrice digitale.

Il giudice della III sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci, ha assolto Chiara Ferragni. L’influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social: secondo l’accusa, avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l’aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. In questo modo, poiché il Codacons circa un anno fa aveva ritirato la querela in seguito a un accordo risarcitorio con la influencer, ha disposto il proscioglimento per estinzione del reato riqualificato in truffa semplice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

