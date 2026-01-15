Chiara Ferragni a processo per il Pandoro-gate | silenzio davanti ai giornalisti sentenza attesa a gennaio
Chiara Ferragni è coinvolta nel procedimento giudiziario noto come “Pandoro-gate”, con udienza a porte chiuse a Milano. Sono state definite le modalità processuali e si attende la sentenza prevista per gennaio. Le prossime fasi si svolgeranno a novembre e dicembre, mentre l’imprenditrice ha scelto di non rilasciare dichiarazioni davanti ai giornalisti. La vicenda rimane sotto attenzione, con decisioni importanti attese nelle prossime settimane.
Udienza a porte chiuse a Milano: scelta del rito e decisione sulle parti civili. Prossime date a novembre e dicembre. Milano – « Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti». Con queste parole Chiara Ferragni ha risposto ai giornalisti al termine dell’udienza che si è svolta al Palazzo di Giustizia di Milano, nell’ambito del processo che la vede imputata per truffa aggravata insieme ad altre due persone, in relazione ai noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Chiara Ferragni, oggi pomeriggio attesa la sentenza per il Pandoro Gate: «Sono tranquilla e fiduciosa». Cronaca di un processo
Leggi anche: Processo Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: l’accusa è di truffa aggravata
Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa; Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata: Riprendo in mano la mia vita; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse: Commossa, fatta giustizia; Ferragni assolta o prosciolta? Ecco perché è finito il processo Pandoro Gate.
Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? L'addio nel momento del bisogno, mi ha fatto male» - «Appena ho sentito “articolo 531” ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. msn.com
Pandoro-gate, Chiara Ferragni prosciolta perché non è stato riconosciuto il reato di truffa aggravata - Chiara Ferragni è stata assolta per improcedibilità in quanto non è stata riconosciuta l'aggravante di truffa aggravata contestata dai pubblici ministeri nel processo Pandoro- wired.it
Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il Tribunale - Il Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. alfemminile.com
Alla fine #ChiaraFerragni è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sul #PandoroGate e le uova di Pasqua. La decisione è arrivata qualche minuto fa dal giudice della terza sezione penale di Milano. L'influencer e imprendtrice digitale era imputata facebook
"Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizi x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.