Chiara Ferragni a processo per il Pandoro-gate | silenzio davanti ai giornalisti sentenza attesa a gennaio

Chiara Ferragni è coinvolta nel procedimento giudiziario noto come “Pandoro-gate”, con udienza a porte chiuse a Milano. Sono state definite le modalità processuali e si attende la sentenza prevista per gennaio. Le prossime fasi si svolgeranno a novembre e dicembre, mentre l’imprenditrice ha scelto di non rilasciare dichiarazioni davanti ai giornalisti. La vicenda rimane sotto attenzione, con decisioni importanti attese nelle prossime settimane.

Udienza a porte chiuse a Milano: scelta del rito e decisione sulle parti civili. Prossime date a novembre e dicembre. Milano – « Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti». Con queste parole Chiara Ferragni ha risposto ai giornalisti al termine dell’udienza che si è svolta al Palazzo di Giustizia di Milano, nell’ambito del processo che la vede imputata per truffa aggravata insieme ad altre due persone, in relazione ai noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Processo Pandoro Gate, Chiara Ferragni prosciolta dall'accusa di truffa; Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata: Riprendo in mano la mia vita; Si chiudono Pandoro e Uova-gate, Chiara Ferragni assolta dalle accuse: Commossa, fatta giustizia; Ferragni assolta o prosciolta? Ecco perché è finito il processo Pandoro Gate.

Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? L'addio nel momento del bisogno, mi ha fatto male» - «Appena ho sentito “articolo 531” ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. msn.com