Oggi, 14 gennaio 2026, a Milano si conclude il processo a Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata. L’udienza riguarda le presunte pubblicità ingannevoli relative al Pandoro Pink Christmas del Natale 2022 e alle Uova di Pasqua delle Fate degli anni 2021 e 2022. La sentenza definirà la posizione della influencer in questa vicenda giudiziaria.

Milano, 14 gennaio 2026 – Ci siamo. Oggi, mercoledì 14 gennaio, per Chiara Ferragni è il giorno della sentenza del processo per truffa aggravata per i noti casi di presunta pubblicità ingannevole del Pandoro Pink Christmas (Natale 2022) e delle ‘Uova di Pasqua – Sosteniamo i Bambini delle Fate’ (Pasqua 2021 e 2022). L’imprenditrice digitale – che si è presentata a tutte le udienze – uscirà dall’aula del terzo piano di Palazzo di giustizia di Milano, con una condanna oppure una assoluzione in tasca a spazzare via le nuvole anzi, le tempeste, che si sono scatenate sulla sua testa, da quel dicembre del 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: l’accusa è di truffa aggravata

