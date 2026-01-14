Chiara Ferragni oggi pomeriggio attesa la sentenza per il Pandoro Gate | Sono tranquilla e fiduciosa Cronaca di un processo

Oggi pomeriggio si attende la sentenza per Chiara Ferragni nel procedimento noto come Pandoro Gate. L’imprenditrice, coinvolta insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo, è imputata per truffa aggravata in relazione alle iniziative di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ferragni ha dichiarato di essere tranquilla e fiduciosa in vista del verdetto.

L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chiara Ferragni, oggi pomeriggio attesa la sentenza per il Pandoro Gate: «Sono tranquilla e fiduciosa». Cronaca di un processo Leggi anche: Chiara Ferragni in aula, oggi la sentenza per il Pandoro Gate: "Sono tranquilla e fiduciosa" Leggi anche: Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro gate: "Sono fiduciosa" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, imbarazzo alla recita di Natale: incontrano i loro ex. E con Fedez è gelo; Achille Barosi e Chiara Costanzo, oggi i funerali a Milano: nelle scuole un minuto di silenzio; Malore durante Atletico Portici-Pro Poggiomarino: giocatore salvato dall'allenatore avversario; Sanremo 2025, ovazione per Fedez alle prove. Il rapper emotivamente provato: «Grazie a tutti». Chiara Ferragni, oggi la sentenza per il Pandoro Gate - E' prevista per oggi la sentenza del processo di Chiara Ferragni, imputata di truffa aggravata, per il cosiddetto Pandoro Gate, i casi della beneficenza ... msn.com

Chiara Ferragni, il giorno del verdetto: oggi la sentenza sul Pandorogate. Sarà condannata? - Processo a Chiara Ferragni, oggi a Milano la sentenza sul caso Pandorogate. msn.com

Processo Chiara Ferragni, è attesa per oggi la sentenza per il Pandoro Gate: cosa rischia l'imprenditrice - Oggi, 14 gennaio 2026, è il giorno del giudizio per Chiara Ferragni. notizie.it

E' entrata nell'aula della terza penale di Milano Chiara Ferragni nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. " facebook

Pandoro gate, Chiara Ferragni in aula in attesa della sentenza: “Tranquilla e fiduciosa” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.