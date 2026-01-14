Chiara Ferragni oggi pomeriggio attesa la sentenza per il Pandoro Gate | Sono tranquilla e fiduciosa Cronaca di un processo

Oggi pomeriggio si attende la sentenza per Chiara Ferragni nel procedimento noto come Pandoro Gate. L’imprenditrice, coinvolta insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo, è imputata per truffa aggravata in relazione alle iniziative di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ferragni ha dichiarato di essere tranquilla e fiduciosa in vista del verdetto.

L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

