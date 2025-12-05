Assolto l' uomo che ha ucciso il vicino che gli stava distruggendo la casa con una ruspa | È legittima difesa

Sandro Mugnai, l'artigiano aretino di 56 anni che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli, sparandogli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Assolto l'uomo che ha ucciso il vicino che gli stava distruggendo la casa con una ruspa: «È legittima difesa»

