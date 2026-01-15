Chi è Jonathan Rivolta che ha ucciso un ladro in casa sua | Ha fatto bene siamo tutti con lui

Jonathan Rivolta ha ucciso un ladro a casa sua a Lonate Pozzolo. L’uomo, Adamo Massa, di origini sinti e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato colpito con un coltello. La vicenda ha suscitato il sostegno di molti, che considerano il gesto di Rivolta come una legittima difesa. La magistratura sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’incidente.

