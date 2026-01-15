Chi è Jonathan Rivolta che ha ucciso un ladro in casa sua | Ha fatto bene siamo tutti con lui
Jonathan Rivolta ha ucciso un ladro a casa sua a Lonate Pozzolo. L’uomo, Adamo Massa, di origini sinti e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato colpito con un coltello. La vicenda ha suscitato il sostegno di molti, che considerano il gesto di Rivolta come una legittima difesa. La magistratura sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli dell’incidente.
Adamo Massa, 37enne di origini sinti, residente in un campo nomadi torinese, una lunga lista di precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio, è stato accoltellato a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Poi è morto all’ospedale di Magenta nel Milanese. Il coltello lo ha impugnato Jonathan Maria Rivolta, ricercatore 33enne che vive a casa dei genitori. Nella casa Massa e i suoi complici si erano introdotti per rubare. I ladri si erano fermati in via Montello, frazione di Sant’Antonino. Sono entrati in casa. E ì hanno trovato Jonathan. Legittima difesa. Il 33enne aveva un coltello che faceva parte di un kit di sopravvivenza per il trekking. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: ?Uccide il ladro in casa sua, Jonathan Rivolta rischia l'arresto? Cosa ha detto: «Mi hanno preso a pugni in faccia, mi sono difeso con un pugnale da trekking»
Leggi anche: Rapinatore ucciso a Lonato, così Jonathan Rivolta si è difeso: ‘Ha fatto bene’, il dettaglio del kit e il caos in ospedale
Rapinatore ucciso a Lonato così Jonathan Rivolta si è difeso | ‘Ha fatto bene’ il dettaglio del kit e il caos in ospedale.
Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso il rapinatore entrato in casa sua: due lauree, il sacco da boxe sul terrazzo. I parenti: «Ha fatto bene, noi con lui» - A Lonate Pozzolo familiari e amici del 33enne che dopo una colluttazione ha ferito a morte un rapinatore fanno quadrato: «Indagato? msn.com
Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso un ladro in casa sua: «Ha fatto bene, siamo tutti con lui» - Adamo Massa, 37enne di origini sinti, residente in un campo nomadi torinese, una lunga lista di precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio, è stato accoltellato a Lonate Pozzolo in provinc ... msn.com
L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate Pozzolo - Varese, il proprietario di casa 33enne svegliato da due rapinatori: la lite, poi il fendente al fianco di un bandito con il coltello da caccia di un kit di sopravvivenza. msn.com
Leggo. . Si chiama Jonathan Rivolta l'uomo di 30 anni che oggi (14 gennaio) ha accoltellato un rapinatore nella sua casa a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Il ladro è poi morto in ospedale. Per questo, il 30enne rischia di essere accusato di omicidio. Il p facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.